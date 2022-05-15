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    Події в Україні

    «Стефанія Експрес»: поїзд Івано-Франківськ – Київ перейменують

    Відтепер потяг Київ &mdash; Івано-Франківськ називатиметься &laquo;Стефанія Експрес&raquo; - «Стефанія Експрес»: поїзд Івано-Франківськ – Київ перейменують
    Відтепер потяг Київ — Івано-Франківськ називатиметься «Стефанія Експрес»
    фото з відкритих джерел

    Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей рейс піснею «Стефанія», з якою Україна перемогла на «Євробаченні 2022»

    Потяг №43 сполученням Київ – Івано-Франківськ цьогоріч у розкладі називатиметься «Стефанія Експрес». Про це ідеться у повідомленні голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Камишіна.

    Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей рейс піснею «Стефанія», з якою Україна перемогла на «Євробаченні 2022».

    «Це буде перший у світі потяг, названий в честь мами», – зазначив Камишін.

    Раніше під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

    Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

    Теги: Євробачення Київ Укрзалізниця потяг Україна Івано-Франківськ Kalush Orchestra
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    «Стефанія Експрес»: поїзд Івано-Франківськ – Київ перейменують