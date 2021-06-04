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    «Там калина росте». Яценюк розповів про те, що його турбує (відео)

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    Яценюк дуже переживав через кущ калини біля Кабміну - «Там калина росте». Яценюк розповів про те, що його турбує (відео)
    Яценюк дуже переживав через кущ калини біля Кабміну

    Політик розповів про діалог з Олексієм Міллером

    Колишній прем'єр України Арсеній Яценюк розповів, як дивився на калину в дворі будівлі Кабінету міністрів та хвилювався через відсутність газу та вугілля для ТЕЦ у першу зиму після початку війни з Росією. Про це Яценюк розповів в ефірі програми «Право на владу».

    «Почалася зима, а в дворі Кабміну калина росте. Я щоразу підходив до тієї калини, на неї дивився. Бо кажуть, що є прикмета: як вона міцно червона, то буде холодно. Як я її бачив червону, то й сам потроху червонів, тому що газу немає, вугілля немає, ТЕЦ на межі зупинки, грошей немає, віялові відключення почалися. А треба все якось вберегти», – розповів Яценюк.

    Окрім цього, за словами експрем'єра, у 2014 році він мав дискусію з керівником «Газпрому» Олексієм Міллером. На той час Москва фактично контролювала весь енергетичний ринок України.

    Політик розповів про діалог з Міллером: «Пане Міллере, що я вам точно обіцяю, – це те, що ми на вас подаємо в суд і точно ми у вас виграємо суд». Суд ми виграли у Стокгольмі і кошти повернули. Борги, які були накопичені, — це була частина судової процедури», – підсумував політик.

    Яценюк нагадав, що разом з європейцями Київ тоді підписав тристоронню угоду щодо постачання газу.

    Додамо, майже всі газопостачальні компанії вже опублікували свіжі цінники на блакитне паливо: місячну пропозицію – на червень, а також річну базову. Загалом річні пропозиції, як і в травні, коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

    Раніше уряд скасував держрегулювання цін на газ. Підприємства теплокомуненерго тепер будуть укладати договори на постачання газу самостійно з будь-яким постачальником газу.

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    Теги: Кабмін Арсеній Яценюк газ тарифи вугілля ТЕЦ ринок влада
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    «Там калина росте». Яценюк розповів про те, що його турбує (відео)