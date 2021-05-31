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    Економіка та фінанси

    Тариф на газ із 1 червня. Дані з усіх регіонів

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    Тариф на газ із 1 червня. Дані з усіх регіонів
    Фото з відкритих джерел

    Найпоширеніший річний цінник на газ у червні становить 7,98–7,99 грн за кубометр

    Майже всі газопостачальні компанії вже опублікували свіжі цінники на блакитне паливо: місячну пропозицію – на червень, а також річну базову, пише «ГазПравда».

    Загалом річні пропозиції, як і в травні, коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

    Найнижчі ціни запропонували «Агросинтез Трейдінг» із ціною 7,80 грн за кубометр, «Евода Трейд» КП «Луцькводоканал» із ціною 7,88 грн за кубометр, «Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз Збут» із ціною 7,89 грн за кубометр, а також ГК «Нафтогаз України» з ціною 7,96 грн за кубометр.

    Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр. А найпоширеніший річний цінник на газ у червні становить 7,98–7,99 грн за кубометр.

    Ще понад 20 постачальників продаватимуть клієнтам із річними тарифними планами кубометр палива за ціною від 9,20 грн і до 13,50 грн.

    Тим часом місячні ціни, які компанії пропонують на червень, коливаються від 7,80 і до 12 грн за кубометр.

    Дані: «ГазПравда» (зображення клікабельне)

    Дані: «ГазПравда» (зображення клікабельне)

    Зазначимо, найбільше (на 1,39 грн/кубометр) підвищило цінову пропозицію червня ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» – з 10,5 грн/куб. м до 11,89 грн/куб. м.

    За оновленими даними моніторингу, ETG.Ua (ТОВ «Енерджі Трейд Груп») – єдина компанія, яка знизила річний тариф з 1 червня в порівнянні із заявленим з 1 травня на 6,1% – до 8,94 грн/куб. м (було 9,49 грн/куб. м) і впровадила річний тариф з 1 червня по 30 вересня в розмірі 7,9 грн/куб. м. Місячний тариф залишився на рівні 7,88 грн/куб. м.

    Дані: «ГазПравда» (зображення клікабельне)

    Дані: «ГазПравда» (зображення клікабельне)

    Нагадаємо, що з травня 2021 року по квітень 2022 року в Україні як базова діє саме річна ціна. Саме на неї автоматично перевели споживачів. Водночас за бажанням люди можуть обрати й інші тарифні плани: місячні чи сезонні.

    Раніше уряд скасував держрегулювання цін на газ. Підприємства теплокомуненерго тепер будуть укладати договори на постачання газу самостійно з будь-яким постачальником газу.

    Через те, що рівень оплати за газ і житлово-комунальні послуги суттєво зріс, сьогодні будуть претендувати на державну підтримку крім 3 млн домогосподарств, що вже отримують субсидії, ще плюс 1,5-2 млн сімей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній віце-прем’єр-міністр та ексміністр соціальної політики Павло Розенко.

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    Теги: газ тарифи Нафтогаз України комуналка ціни опалення
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    Тариф на газ із 1 червня. Дані з усіх регіонів