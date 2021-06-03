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    Україна готова послабити карантин. У Раді розповіли, коли очікувати третю хвилю Covid-19

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    Україна готова послабити карантин. У Раді розповіли, коли очікувати третю хвилю Covid-19
    Фото: з відкритих джерел

    За весь час циркулізації коронавірусної інфекції кількість одужавших в країні в чотири рази перевищує число хворих

    У Кабміні сьогодні є всі підстави, щоб послабити карантин в Україні. Статистика вперше свідчить про те, що в країні в чотири рази більше одужавших, ніж хворих. Це означає наближення закінчення третьої хвилі Covid-19. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький в ефірі одного з телеканалів.

    Коронавірус є сезонним захворюванням, тому третьої хвилі варто очікувати не раніше осені.

    Радуцький розповів про те, що вперше за весь час циркулізації коронавірусної інфекції кількість одужавших в країні в чотири рази перевищує число хворих. Знизилася завантаженість лікарняних ліжок. Отже, країна підходить до завершення третьої хвилі Covid-19. Тому з'являються підстави для пом'якшення протикоронавірусних заходів.

    «На сьогодні ми бачимо значне зменшення кількості нових хворих. Наприклад, сьогодні тих, хто одужав, в 4 рази більше, ніж хворих – такої статистики в Україні взагалі не було. Сьогодні завантаженість лікарень становить 18%, завантаженість реанімаційних ліжок – 32%, завантаженість апаратів ШВЛ – 9%. Це в першу чергу свідчить про те, що ми підійшли до завершення третьої хвилі коронавірусу. На сьогодні в уряду є підстави послабити карантин», – пояснив Радуцький.

    Також він додав, що наступна хвиля епідемії коронавірусу очікується восени. Цього літа Кабмін може дозволити послабити протикоронавірусні заходи.

    Тим часом, за минулу добу в Україні виявлено 2581 нових хворих на коронавірус. Серед них – 122 дитини та 129 медпрацівників.

    Теги: Кабмін статистика карантин коронавірус Михайло Радуцький
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    Україна готова послабити карантин. У Раді розповіли, коли очікувати третю хвилю Covid-19