Разумков розкритикував законопроєкт Зеленського про олігархів

Спікер Ради вважає, що реєстр олігархів має складати не РНБО, потрібен спеціальний орган

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що у президентському законопроєкті про олігархів існує конфлікт інтересів, і наголошує на необхідності створити спеціальний орган, який складатиме реєстр олігархів. Про це він заявив на брифінгу, коментуючи законопроєкт про олігархів.

«З урахуванням того, які функції передбачаються для Ради національної безпеки і оборони, це саме дорадчий, консультативний, координаційний орган – йому не властива функція відносити тих чи інших громадян до тих чи інших категорій. Тому я думаю, що варто було б створити окремий орган, який займався би такими питаннями. Можливо, за аналогією з тими комісіями, які опікуються підбором до Національного антикорупційного бюро, САП, можливо, із залученням іноземних експертів», – сказав Разумков.

За його словами, згідно із запропонованими в законопроєкті положеннями, у РНБО виникає конфлікт інтересів, тому що і голова Верховної Ради, і президент та інші високопосадовці входять до її складу.

«Якщо ми говоримо гіпотетично, що є якийсь голова Ради, який якось повʼязаний з олігархами, або будь-яка інша посадова особа, премʼєр-міністр, міністр, то навряд чи він підтримуватиме ідею включення такої особи до вищезазначеного списку [реєстру олігархів], і це буде відкритим конфліктом інтересів під час ухвалення того чи іншого рішення», – наголосив Разумков.

У «Слузі народу» розраховують, що законопроєкт у першому читанні ухвалять до парламентських канікул. «З огляду на те, що цей проєкт невідкладний, він автоматично вноситься до порядку денного сесії, і в принципі за термінами ми встигаємо до середини липня, доки триває ця сесія», – сказала заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Водночас вона прогнозує, що розгляд буде непростим, і додала, що цей документ – лише перший крок. «Після нього або паралельно мають бути внесені зміни до антимонопольного законодавства, до закону про політичні партії, до антикорупційного законодавства, щоб ці блоки, які прописані в межах цього проєкту, потім працювали в різних частинах законодавства», – зазначила нардеп.

Нагадаємо, що 3 червня на сайті Верховної Ради опублікували законопроєкт про деолігархізацію. Стало відомо, як влада має намір боротися з олігархами.

14 травня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що законопроєкт про статус олігархів наразі в роботі і найближчим часом його внесуть до Верховної Ради.