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    З проспекту Лобановського прибрали майже 80 білбордів (фото)

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    Проспект Лобановського очистили від реклами - З проспекту Лобановського прибрали майже 80 білбордів (фото)
    Проспект Лобановського очистили від реклами
    Фото: Олександр Смирнов, Facebook

    На проспекті лишилося 46 скролів

    З проспекту Валерія Лобановського, що у Солом’янському та Голосіївському районах Києва, демонтували 78 наземних рекламних конструкцій. Про це повідомив начальник управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

    «Рахунок - 46/124 на користь міста. А це означає, що стало менше на 78 наземних рекламних конструкцій. Детальніше: було 124 білборди загальною площею 3416 кв. м, а лишилося - 46 скролів, загальна площа яких 736 кв. м», - написав він.

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    З проспекту Лобановського прибрали майже 80 білбордів (фото)
    З проспекту Лобановського прибрали майже 80 білбордів (фото)
    З проспекту Лобановського прибрали майже 80 білбордів (фото)
    З проспекту Лобановського прибрали майже 80 білбордів (фото)
    З проспекту Лобановського прибрали майже 80 білбордів (фото)
    З проспекту Лобановського прибрали майже 80 білбордів (фото)
    З проспекту Лобановського прибрали майже 80 білбордів (фото)
    З проспекту Лобановського прибрали майже 80 білбордів (фото)
    З проспекту Лобановського прибрали майже 80 білбордів (фото)
    З проспекту Лобановського прибрали майже 80 білбордів (фото)
    З проспекту Лобановського прибрали майже 80 білбордів (фото)
    З проспекту Лобановського прибрали майже 80 білбордів (фото)
    З проспекту Лобановського прибрали майже 80 білбордів (фото)
    З проспекту Лобановського прибрали майже 80 білбордів (фото)
    З проспекту Лобановського прибрали майже 80 білбордів (фото)
    З проспекту Лобановського прибрали майже 80 білбордів (фото)

    Як повідомлялося, протягом липня у Києві демонтовано 1325 незаконних рекламних засобів, серед яких 843 одиниці демонтували їхні власники. 

    У січні-червні 2019 року в столиці демонтовано 8529 незаконних рекламних засобів, серед яких 5558 одиниць демонтували їхні власники.

    Упродовж 2018 року в Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій.

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