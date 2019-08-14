З проспекту Лобановського прибрали майже 80 білбордів (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проспект Лобановського очистили від реклами Фото: Олександр Смирнов, Facebook

На проспекті лишилося 46 скролів

З проспекту Валерія Лобановського, що у Солом’янському та Голосіївському районах Києва, демонтували 78 наземних рекламних конструкцій. Про це повідомив начальник управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

«Рахунок - 46/124 на користь міста. А це означає, що стало менше на 78 наземних рекламних конструкцій. Детальніше: було 124 білборди загальною площею 3416 кв. м, а лишилося - 46 скролів, загальна площа яких 736 кв. м», - написав він.

Як повідомлялося, протягом липня у Києві демонтовано 1325 незаконних рекламних засобів, серед яких 843 одиниці демонтували їхні власники.

У січні-червні 2019 року в столиці демонтовано 8529 незаконних рекламних засобів, серед яких 5558 одиниць демонтували їхні власники.

Упродовж 2018 року в Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій.