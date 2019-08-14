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    На Борщагівському шляхопроводі замінили аварійні балки (відео)

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    <div class="alt">Дорожники знімають старі залізобетонні балки шляхопроводу</div> <div class="copy"></div> - На Борщагівському шляхопроводі замінили аварійні балки (відео)
    Дорожники знімають старі залізобетонні балки шляхопроводу
    Фото: Павло Авдокушин, Facebook

    Наступним етапом ремонту шляхопроводу буде влаштування монолітної плити і гідроізоляції

    На Борщагівському шляхопроводі встановили нові балки замість аварійних.

    Днями зайняли своє місце чотири балки, повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Наступним етапом ремонту шляхопроводу буде влаштування монолітної плити і гідроізоляції.

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    «Нині головне завдання - до кінця вересня відновити трамвайний рух», - зазначили автодорівці.

    Нагадаємо, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

    У «Київавтодорі» повідомили, що на Борщагівському шляхопроводі у Києві ремонтні роботи тривають цілодобово.

    А в соцмережі показали жахливий стан мосту, який відкрився після початку ремонту.

    29 липня дорожники показали, що зроблено від початку ремонтних робіт. 

    30 липня почалася заміна аварійних залізобетонних балок.

    Як повідомив мер в інтерв’ю «Главкому»у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані. 

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