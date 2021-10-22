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    У Луцьку діти відтворили «Гру в кальмара» (відео)

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    На кадрах запису видно, як дівчинка, відвернувшись до стовпа, рахує, а потім робить в сторону хлопчиків &laquo;постріл&raquo; - У Луцьку діти відтворили «Гру в кальмара» (відео)
    На кадрах запису видно, як дівчинка, відвернувшись до стовпа, рахує, а потім робить в сторону хлопчиків «постріл»
    скріншот з відео

    Очевидці зняли відео, як у дворі діти 8-10 років грали, наслідуючи дії в популярному корейському серіалі

    У Луцьку в одному з дворів діти грали, імітуючи дії серіалу «Гра в кальмара», і нібито «пострілом убивали» тих, хто програв. Відео опубліковано в групі «Твій Володимир» у Facebook.

    Очевидці зняли відео, як у дворі діти 8-10 років грали, наслідуючи дії в популярному корейському серіалі.

    На кадрах запису видно, як дівчинка, відвернувшись до стовпа, рахує, а потім робить в сторону хлопчиків «постріл». Переможений хлопчик падає на землю.

    Зазначимо, серіал «Гра в кальмара» викликав бум в індустрії моди.

    «Гра в кальмара» – південнокорейський серіал, що став найпопулярнішим в історії стрімінгового сервісу Netflix. Шоу розповідає про персонажів, які, зіткнувшись з фінансовими труднощами, відправляються на острів і беруть участь в іграх на виживання. Щоб виграти $40 млн, вони повинні пройти шість дитячих ігор. При цьому всі ті, хто програв гинуть.

    До слова, «Гра в кальмара» принесе Netflix майже $900 млн.

    Успіх «Ігри в кальмара» став результатом багаторічної ставки Netflix на південнокорейський контент. З 2015 по 2020 рік компанія інвестувала в серіали та шоу, вироблені Південною Кореєю, близько $700 млн, повідомляє The Wall Street Journal. В цьому році сервіс планує витратити ще півмільярда доларів, пише Business Insider.

    Нагадаємо, південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix.

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    Теги: діти Луцьк серіал
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    У Луцьку діти відтворили «Гру в кальмара» (відео)