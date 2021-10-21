Серіал «Гра в кальмара» викликав бум в індустрії моди

Про високий попит на одяг і аксесуари, як у героїв «Ігри в кальмара», заявили багато великих онлайн-ритейлерів

Фахівці Lyst розкрили вплив серіалу «Гра в кальмара» на сферу ритейлу

Фахівці розкрили вплив південнокорейського серіалу «Гра в кальмара» на модну індустрію. Відповідний матеріал публікує Daily Mail.

За інформацією видання, популярність названого шоу викликала бум в сфері ритейлу. Так, в асортименті багатьох брендів почали з'являтися тематичні костюми, присвячені героям картини, при цьому на цей момент кількість пошукових запитів зі словами «Гра в кальмара» зросла на 8000 відсотків від дня початку показу серіалу.

Згідно з дослідженням платформи Lyst, що спеціалізується на аналізі споживчої поведінки в індустрії моди, інтерес споживачів до спортивних костюмів збільшився на 145 відсотків з вересня нинішнього року.

«Шоу повертає в моду костюми з 2000-х», – підкреслив зоряний стиліст Рошель Уайт.

Крім того, про високий попит на одяг і аксесуари як у героїв «Ігри в кальмара» заявили багато великих онлайн-ритейлерів, в тому числі Amazon і Boohoo. Відзначається, що кількість подібних споживчих запитів зросла на 9400 відсотків з 17 вересня.

До того ж після виходу серіалу фанати масово скупили одну і ту ж модель взуття. Йдеться про білі сліпони Triple White від Vans, які персонажі вигаданої гри носили протягом усіх епізодів. Попит на них збільшився на рекордні 7800 відсотків після початку показу серіалу.

«Гра в кальмара» – південнокорейський серіал, що став найпопулярнішим в історії стрімінгового сервісу Netflix. Шоу розповідає про персонажів, які, зіткнувшись з фінансовими труднощами, відправляються на острів і беруть участь в іграх на виживання. Щоб виграти $40 млн, вони повинні пройти шість дитячих ігор. При цьому всі ті, хто програв гинуть.

До слова, «Гра в кальмара» принесе Netflix майже $900 млн.

Успіх «Ігри в кальмара» став результатом багаторічної ставки Netflix на південнокорейський контент. З 2015 по 2020 рік компанія інвестувала в серіали та шоу, вироблені Південною Кореєю, близько $700 млн, повідомляє The Wall Street Journal. В цьому році сервіс планує витратити ще півмільярда доларів, пише Business Insider.

Нагадаємо, південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix.

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