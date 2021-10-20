Вже не «Гра в кальмара». Рейтинг Netflix очолив новий серіал

Південнокорейський трилер пробув у статусі лідера переглядів у США 24 дні

Популярний серіал «Гра в кальмара» більше не лідер рейтингу Netflix. На це місце прийшов новий сезон серіалу «Ти». Про це пише Forbes.

Таким чином південнокорейський трилер пробув у статусі лідера переглядів у США 24 дні.

Прем'єра 10 серій третьої частини шоу «Ти» пройшла 16 жовтня. За сюжетом, це історія про сталкера-психопата і мисливця за дівчатами Джо, який у новому сезоні починає життя з чистого аркуша.

Практично відразу після прем'єри серіал посів перше місце в списку переглядів стрімінгової платформи. Однак експерти припускають, що він, як «Гра в кальмара», не зможе потрапити в рейтинг найпопулярніших проектів Netflix всіх часів.

Раніше повідомлялося, що південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix.

Успіх «Ігри в кальмара» став результатом багаторічної ставки Netflix на південнокорейський контент. З 2015 по 2020 рік компанія інвестувала в серіали та шоу, вироблені Південною Кореєю, близько $700 млн, повідомляє The Wall Street Journal. В цьому році сервіс планує витратити ще півмільярда доларів, пише Business Insider.

До слова, «Гра в кальмара» принесе Netflix майже $900 млн.