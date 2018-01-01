У Львові обрали найкращу льодову скульптуру

Із 2,5 тонн замороженої води п'ятеро скульпторів створили льодовий ансамбль різдвяного міста

Птахи міста – Птахи миру. Цю льодову скульптуру визнали у Львові найкращою. Організатори вирішили, що саме вона найточніше передає дух різдвяного міста. Загалом у конкурсі льодових фігур змагалися п'ятеро скульпторів. Свої експонати вони створили із 2,5 тонн замороженої води. Львівський скульптор Денис Шиманський демонструє



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Конкурс льодових скульптур у Львові

Із 2,5 тонн замороженої води п'ятеро скульпторів створили льодовий ансамбль різдвяного міста

Птахи міста – Птахи миру. Цю льодову скульптуру визнали у Львові найкращою. Організатори вирішили, що саме вона найточніше передає дух різдвяного міста. Загалом у конкурсі льодових фігур змагалися п'ятеро скульпторів. Свої експонати вони створили із 2,5 тонн замороженої води.

Львівський скульптор Денис Шиманський демонструє пластиліновий макет крижаної експозиції. Вже з брили льоду він вирізав композицію з п’яти частин. Першою взявся за Смерть.

«Я зробив Смерть, а вона впала і розбилася. Треба тепер переробити. Єдиний нюанс з погодою. Якби був нуль або мінус один, воно би тоді схоплювалось, а зараз воно так все балансує», – розповів скульптор.

Крижаний матеріал трохи менше, ніж за добу, майстер перетворив на різдвяний вертеп. Ось і Янгол, поруч – Пастух, Звіздар та Коза.

Із 2,5 тонн замороженої води п'ятеро скульпторів створили льодовий ансамбль різдвяного міста. Тут і герб Львова, і різдвяна зірка, і птахи, і лев з крилами і навіть морозиво.

«Всі намагалися робити такі композиції, щоб навантаження було вертикальне, без якихось виносних елементів, які б могли просто відвалитися, бо немає мінусової температури, але – як бачите», – сказав скульптор Володимир Семків.

Найкращою композицією організатори обрали Птахів миру. Якщо погода сприятиме, крижана експозиція простоїть до кінця різдвяних свят.

Джерело: 5 канал