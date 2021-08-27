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    У найсухішій пустелі світу випало 15 см снігу (відео)

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    Найсухіше місце світу вкрив рясний сніг - У найсухішій пустелі світу випало 15 см снігу (відео)
    Найсухіше місце світу вкрив рясний сніг
    Скріншот з відео

    Місцеві жителі заявляють, що не бачили такої великої кількості зимових опадів впродовж останніх 30 років

    У найсухішій пустелі світу у горах Чилі – Атакамі – випало 15 см снігу. Про це пише ABC News.

    Зазначається, що у чилійському місті Ель Сальвадор, розташованому глибоко у пустелі Атакама, 26 серпня випав сніг.

    Місцеві жителі заявляють, що не бачили такої великої кількості снігу впродовж останніх 30 років. Якщо колись сніг й випадав, то тільки у червні – липні (зимові місяці у Південній півкулі).

    Товщина снігового покриву наразі досягає 15 сантиметрів. Люди неабияк радіють рідкісному явищу, діти граються у сніжки та ліплять сніговиків.

    Атакаму вважають найпосушливішим місцем на землі, втім зміни клімату можуть це змінити. Норма опадів у пустелі – від 12 до 16 мм, в деяких районах пустелі опади не випадають роками, а вологість повітря іноді становить 0%.

    До слова, синоптики спрогнозували, яка погода чекає на українців у вересні.

    Також народний синоптик спрогнозував, яким буде вересень.За його словами, осінь почнеться теплом і перші 10 днів вересня в Україні триматиметься майже літня погода, а у другій декаді можливі невеликі дощі.

    Також нагадаємо, що у вересні буде дві сильні магнітні бурі: коли та як захиститися.

    Нагадаємо, раніше Леонід Горбань розповів, що в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.

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    Теги: атмосферне явище снігопад Чилі
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    У найсухішій пустелі світу випало 15 см снігу (відео)