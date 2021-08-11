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    Українських полярників засипало снігом: кучугури майже під 2 метри

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    Українських полярників засипало снігом: кучугури майже під 2 метри, а видимість у кілька метрів - Українських полярників засипало снігом: кучугури майже під 2 метри
    Українських полярників засипало снігом: кучугури майже під 2 метри, а видимість у кілька метрів
    Фото: Національний антарктичний науковий центр

    Острів Галіндез, де розташована станція, накрила сильна завірюха з рекордною для цьогорічної зимівлі швидкістю вітру

    Українську станцію «Академік Вернадський» в Антарктиді засипало снігом. Полярникам довелось розгрібати кучугури всю ніч. Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

    Там зазначили, що острів Галіндез, де розташована станція, накрила сильна завірюха з рекордною для цьогорічної зимівлі швидкістю вітру — 33,2 м на секунду.

    «Ми вийшли чистити сніг, але згодом, за секунди, нас накрило, і ми не бачили одне одного на відстані 6-7 метрів. Просто здувало з ніг!» — каже кухар української експедиції Артем Ігнатенкo.

    Всю ніч очільник станції Богдан Гаврилюк, який зараз нічний черговий, по черзі з дизелістом Олександром Книжатком та механіком Олександром Милашевським розгрібали кучугури біля станції.

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    Українських полярників засипало снігом: кучугури майже під 2 метри
    Українських полярників засипало снігом: кучугури майже під 2 метри
    Українських полярників засипало снігом: кучугури майже під 2 метри
    Фото: Національний антарктичний науковий центр

    Також було вимкнено певну апаратуру, підготовано до запуску запасний дизель-генератор та встановлено аварійне світло.

    Нині висота снігового покриву — майже 2 м (196 см). І хоча температура становить -12 С°, але через вологість у 86% вона відчувається майже як -38 С°, кажуть полярники.

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    Теги: снігопад полярники
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    Українських полярників засипало снігом: кучугури майже під 2 метри