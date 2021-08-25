Синоптики спрогнозували, яка погода чекає на українців у вересні

Середня місячна температура у вересні буде на рівні 14-18°

Температура у вересні цього року буде близькою до кліматичної норми

Вересень в Україні буде майже в межах кліматичної норми. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зокрема, там прогнозують, що середня місячна температура буде на рівні 14-18°, в Карпатах 11-12°. При цьому середня місячна температура повітря у вересні зазвичай становить 13-17°, тобто температура у вересні цього року буде близькою до кліматичної норми.

«Місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм, що в межах кліматичної норми», – повідомили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження у семи областях.

Раніше народний синоптик спрогнозував, яким буде вересень.За його словами, осінь почнеться теплом і перші 10 днів вересня в Україні триматиметься майже літня погода, а у другій декаді можливі невеликі дощі.

Також нагадаємо, що у вересні буде дві сильні магнітні бурі: коли та як захиститися.

Нагадаємо, раніше Леонід Горбань розповів, що в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.

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