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    У Одесу приїхав скандальний репер Баста: на концерт вишикувалася черга (відео)

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    Баста регулярно дає концерти в Україні - У Одесу приїхав скандальний репер Баста: на концерт вишикувалася черга (відео)
    Баста регулярно дає концерти в Україні
    Фото з відкритих джерел

    На про яку соціальну дистанцію у черзі фанів, звісно, не йшлося

    Репер Баста 8 серпня дав концерт в одеському клубі «Ібіца». Біля входу в клуб утворилася величезна черга, в якій люди не дотримувалися соціальної дистанції і стояли без масок.Про це інформує РБК Україна.

    У 2017 році артист потрапив в «чорний список» Міністерства культури, як діяч, який становить загрозу національній безпеці України. Причина – відвідування окупованого Криму.

    Заборона діяла до 16 вересня 2020 року, після чого обмеження зняли.

    За словами активіста Сергія Стерненка, Баста вибирав найкращу пісню про кримський міст, де в приспіві лунають слова «Кримський міст з'єднав два береги Росії».

    Також артист знімався в Криму в фільмі «Кеди», де грав роль російського військового, який служить в Криму.

    У травні цього року Баста був в Києві, до нього підійшов чоловік і запитав про Крим. У підсумку охорона виконавця напала на чоловіка, який поставив питання.

    Нагадаємо, Баста успішно виступив в Одесі 27 червня, попри погрози зірвати концерт.

    У день концерту Басти в Києві 25 червня біля клубу був пікет проти виступу артиста. Попри це, 26 червня він знову дав концерт у столиці.

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    Теги: Крим Україна артист чоловік концерт
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    У Одесу приїхав скандальний репер Баста: на концерт вишикувалася черга (відео)