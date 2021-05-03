До України вʼїхав російський репер, що раніше гастролював у окупованому Криму

Фігуранта сайту «Миротворець» бачили у кавʼярні на Хрещатику

До України приїхав на гастролі російський виконавець Сергій Вакуленко, відомий також як репвиконавець Баста. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook активіст Сергій Стерненко, російського репера побачили в Києві на Хрещатику в ресторані «Мокко». Стерненко звертає увагу на те, що Басті раніше забороняли в'їжджати в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму

«Басту пустили в країну попри те, що він раніше відвідував окупований Крим і брав участь у заходах, які пропагують його окупацію», – підкреслив Стерненко.

15 січня 2018 року Міністерство культури занесло Басту до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України. У листопаді суд визнав законною заборону Басті в'їжджати в Україну.

Водночас у вересні 2020 року Мінкульт повідомив, що виключив Басту з переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, оскільки сплив термін заборони. За даними концертних афіш, 25-го і 26 червня в Києві має відбутися концерт російського виконавця.

Репера Басту занесено до бази даних центру «Миротворець» через неодноразовий незаконний перетин державного кордону України і заперечення російської агресії. Зазначають, що він гастролював в окупованому Росією Криму.

Нагадаємо, що інший російський репер Алішер Валєєв, відомий як Моргенштерн, заявив, що не поїде в Україну з концертами, бо боїться за своє життя.

Тим часом, представництво президента в Криму і Севастополі звернулося до Державної прикордонної служби (ДПСУ) і СБУ щодо російського комедійного артиста Івана Абрамова, який відвідував окупований Крим в обхід українського законодавства і зібрався на гастролі в Україну у травні.