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    Ексглаву Офісу президента помітили в нічному клубі, де виступав скандальний Баста

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    Одеський діджей фотографувався з Андрієм Богданом та виклав фото в Instagram - Ексглаву Офісу президента помітили в нічному клубі, де виступав скандальний Баста
    Одеський діджей фотографувався з Андрієм Богданом та виклав фото в Instagram
    Фото: lukomskiyy / Instagram

    Андрій Богдан на вихідних розважався в одеському клубі «Ібіца»

    Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан 27 червня побував в одеському клубі «Ібіца», де виступав скандальний російський репер Баста.

    Одеський діджей Лукомський сфотографувався з експолітиком та виклав фото в Instagram.

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    Нагадаємо, українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко зробили подарунок скандальному російському реперу Василю Вакуленко, більш відомому під псевдонімом Баста.

    Тим часом, у Києві під клубом, де пройшов концерт Басти зібралися як його прихильники, так ті, хто засуджують артиста з держави-окупанта. Між ним виникла суперечка.

    Раніше мережі «Сільпо» та «Фора» опинилися у центрі скандалу через антиукраїнські заяви в інтернеті.

    Додамо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема незабаром в Києві відбудеться концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім Артур Пірожков).

    Також відома українська співачка Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну. У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві.

    Крім того, донька судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової та керівника відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка записала відео, де закликала українців змиритися з російською окупацією Криму. Дівчина навчається в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

    Приводом для відеозвернення став інцидент із приїздом російського репера Басти до Києва, її «улюбленого виконавця».

    Так, 20-річна Настя назвала тих, хто виступав за заборону в’їзду Басти в Україну, «українським бидлом». Також дівчина заявила, що Україні не вдасться повернути окупований Крим.

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    Теги: Одеса музика артист Андрій Богдан Офіс президента співак
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    Ексглаву Офісу президента помітили в нічному клубі, де виступав скандальний Баста