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    Скандальний репер Баста знову лізе в Україну з концертом

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    Нещодавно Баста вже виступав у Києві та Одесі - Скандальний репер Баста знову лізе в Україну з концертом
    Нещодавно Баста вже виступав у Києві та Одесі
    Фото: Gazgolder

    Росіянин, який незаконно відвідував окупований РФ Крим, збирається виступити в Одесі

    Російський репер Баста (Василь Вакуленко) знову зібрався до України. Цього разу його концерт повинен пройти в Одесі. Як повідомляє в Instagram Ibiza Beach Club, де й пройде захід, концерт відбудеться 8 серпня.

    «Якщо Баста на сцені, викладка на 100% для тих, хто цінує», – анонсований концерт Басти.

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    Нещодавно футболісти збірної України потрапили в скандал через фото з російським співаком Бастою.

    Баста давав концерти в окупованому Криму, за що 2017 року СБУ заборонила йому відвідувати Україну. Коли термін сплив, в червні 2021-го він приїхав з концертами до Києва. Відомо, що СБУ знову підготувало документи, які заборонять цьому реперу перетинати російсько-український кордон.

    Раніше повідомлялося, що до України приїхав на гастролі російський репвиконавець Баста, якому раніше було заборонено в'їжджати в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

    Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко зробили подарунок скандальному російському реперу Василю Вакуленко, більш відомому під псевдонімом Баста.

    Тим часом, у Києві під клубом, де пройшов концерт Басти зібралися як його прихильники, так ті, хто засуджують артиста з держави-окупанта. Між ним виникла суперечка.

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    Теги: Крим Росія Одеса музика скандал Україна концерт
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    Скандальний репер Баста знову лізе в Україну з концертом