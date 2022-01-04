У Росії горить нафтопереробний завод (відео)

Попередньо, площа пожежі становить 100 квадратних метрів

У російському місті Тюмень спалахнули приміщення Антипінського нафтопереробного заводу. Займання сталося вранці 4 січня. «Вогонь поширився за лічені секунди», – пишуть очевидці у мережі.

У соцмережах вже публікують фото та відеокадри з місця події. Деякі користувачі стверджують, що чули вибух.

Попередньо, площа пожежі становить 100 квадратних метрів. Вогонь гасять 22 одиниці пожежної техніки. Про постраждалих поки що нічого не відомо, причини пожежі з'ясовуються.

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Збанкрутілий завод у травні цього року викупила на торгах компанія «Русінвест», яка належить заступнику ради директорів російського банку «Авангард» Анатолію Яблонському, уточнює РБК.

Офіційних коментарів від МНС Росії поки що немає.

До слова, вночі на Трухановому острові у Києві сталась велика пожежа (фото, відео).

Раніше користувачі мережі показали наслідки пожежі на російському корветі.

Нагадаємо, причиною пожежі на російському корветі «Проворний» на «Північній верфі» у Санкт-Петербурзі могло стати порушення техніки пожежної безпеки під час виконання робіт.

Вогонь на суднобудівному заводі «Північна верф» спалахнув 17 грудня 2021 року. На заводі загорівся корабель «Проворний», що будується для міністерства оборони Росії.