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    Вночі на Трухановому острові сталась велика пожежа (фото, відео)

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    Пожежа виникла у недіючій будівлі - Вночі на Трухановому острові сталась велика пожежа (фото, відео)
    Пожежа виникла у недіючій будівлі
    фото: ДСНС

    Вогнем було охоплено 500 кв. м будівлі

    У ніч на 4 січня сталася пожежа на Трухановому острові у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Повідомлення про загорання надійшло до рятувальної служби 3 січня о 23:20.

    На місце події було направлено вогнеборців двох Державних пожежно-рятувальних частин. По прибуттю на місце було встановлено, що вогнем охоплена одноповерхова дерев'яна недіюча будівля.

    Пожежу на площі 500 кв. м було ліквідовано о 00:57.

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    Вночі на Трухановому острові сталась велика пожежа (фото, відео)
    Вночі на Трухановому острові сталась велика пожежа (фото, відео)
    Вночі на Трухановому острові сталась велика пожежа (фото, відео)
    фото: ДСНС

    На місці події було залучено три одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    Вночі на Трухановому острові сталась велика пожежа (фото, відео)