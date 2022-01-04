Вночі на Трухановому острові сталась велика пожежа (фото, відео)

Вогнем було охоплено 500 кв. м будівлі

У ніч на 4 січня сталася пожежа на Трухановому острові у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Повідомлення про загорання надійшло до рятувальної служби 3 січня о 23:20.

На місце події було направлено вогнеборців двох Державних пожежно-рятувальних частин. По прибуттю на місце було встановлено, що вогнем охоплена одноповерхова дерев'яна недіюча будівля.

Пожежу на площі 500 кв. м було ліквідовано о 00:57.

На місці події було залучено три одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.