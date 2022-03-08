У Росії водій вантажівки отримав по шиї за літеру «Z» (відео)
Літера «Z» нанесена на танки та іншу техніку росіян, які розв’язали війну в Україні
Водія російської вантажівки, який розмістив на ній літеру «Z», жорстоко побили невідомо. Відповідне відео було розміщене в мережі
Нагадаємо, що літера «Z» нанесена на танки та іншу техніку росіян, які розв’язали війну в Україні.
Увага! Присутня ненормативна лексика!
Як повідомлялось, Росія обійшла Іран і Північну Корею і стала найбільш підсанкційною державою у світі через вторгнення в Україну.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загальні бойові втрати особового складу ворожих військ перевищили 12 тисяч осіб. Також було знищено 48 літаків та 80 гелікоптерів противника.