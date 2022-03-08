Єврокомісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі

Санкції стосуватимуться російських олігархів і політиків, а також трьох білоруських банків

Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі. Вони стосуватимуться російських олігархів і політиків, а також трьох білоруських банків. Про це повідомляє Reuters.

Санкції, які обговорюватимуть посли ЄС у вівторок на зустрічі, яка почнеться о 14:00 за Гринвічем, заборонять трьом білоруським банкам брати участь у банківській системі SWIFT і додадуть кілька олігархів і російських депутатів в чорний список ЄС, в який вже включені багато з них, повідомили джерела Reuters.

За словами джерел, новий пакет санкцій також забороняє експорт морських технологій з ЄС в Росію і містить рекомендації з моніторингу криптовалют, щоб уникнути їх використання для обходу санкцій ЄС.

Як повідомлялося, Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу у світі через вторгнення в Україну.