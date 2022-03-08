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    Єврокомісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі

    Єврокомісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі

    Санкції стосуватимуться російських олігархів і політиків, а також трьох білоруських банків

    Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі. Вони стосуватимуться російських олігархів і політиків, а також трьох білоруських банків. Про це повідомляє Reuters.

    Санкції, які обговорюватимуть посли ЄС у вівторок на зустрічі, яка почнеться о 14:00 за Гринвічем, заборонять трьом білоруським банкам брати участь у банківській системі SWIFT і додадуть кілька олігархів і російських депутатів в чорний список ЄС, в який вже включені багато з них, повідомили джерела Reuters.

    За словами джерел, новий пакет санкцій також забороняє експорт морських технологій з ЄС в Росію і містить рекомендації з моніторингу криптовалют, щоб уникнути їх використання для обходу санкцій ЄС.

    Як повідомлялося, Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу у світі через вторгнення в Україну.

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    Теги: Росія Єврокомісія санкції експорт війна #stoprussia
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    Єврокомісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі