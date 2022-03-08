Зрадниця Поклонська разом з окупантами приїхала на Херсонщину

Навіть в Росії ніхто не хвилюється за Поклонську

Сафарі оголошується відкритим

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Херсонская область, хочешь сафари? За поимку Натальи Поклонской должны браться именно украинцы!

Тварь, предавшая Украину ради квартирки в Москве, ездит с оккупантами на Херсонщину. Пока ее соучастники срывают эвакуацию в Сумах и Мариуполе, эта падаль лепит из себя великого филантропа.

В «Пятерочке» нагребла полкулька уцененки, уже пиарится. Видно, что няш-мяш не ожидает удара. Видимо, перед выездом в Украину ей наплели о гарантиях безопасности – но вы же знаете, что Россия своих всегда бросает.

Если где-то увидите, смело задерживайте. О ней в России никто не хватится. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы.

Сафари объявляется открытым.

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