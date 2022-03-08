  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Гончаренко
рус
    Думки вголос

    Зрадниця Поклонська разом з окупантами приїхала на Херсонщину

    Навіть в Росії ніхто не хвилюється за Поклонську - Зрадниця Поклонська разом з окупантами приїхала на Херсонщину
    Навіть в Росії ніхто не хвилюється за Поклонську

    Сафарі оголошується відкритим

    Мовою оригіналу

    Херсонская область, хочешь сафари? За поимку Натальи Поклонской должны браться именно украинцы!

    Тварь, предавшая Украину ради квартирки в Москве, ездит с оккупантами на Херсонщину. Пока ее соучастники срывают эвакуацию в Сумах и Мариуполе, эта падаль лепит из себя великого филантропа.

    В «Пятерочке» нагребла полкулька уцененки, уже пиарится. Видно, что няш-мяш не ожидает удара. Видимо, перед выездом в Украину ей наплели о гарантиях безопасности – но вы же знаете, что Россия своих всегда бросает.

    Если где-то увидите, смело задерживайте. О ней в России никто не хватится. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы.

    Сафари объявляется открытым.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Наталія Поклонська Росія Херсонщина Херсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    Віктор Шлінчак
    Віктор Шлінчак

    Керівник проекту «Главком»

    Володимир В`ятрович
    Володимир В`ятрович

    Народний депутат

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Аркадій Бабченко
    Аркадій Бабченко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зрадниця Поклонська разом з окупантами приїхала на Херсонщину