У США роботи стали допомагати літнім людям (відео)

Будинки для людей похилого віку запроваджують сучасні технології

У Каліфорнії для пенсіонерів стали проводити терапевтичні сеанси з роботами.

Як повідомляє Голос Америки, роботи у вигляді домашніх тварин використовують для людей з деменцією.

На жаль, для стареньких з подібними проблемами не вийде залучати живих тварин, адже за ними треба доглядати. А от роботи виглядають як справжні і створюють приємні емоції для господарів.

Враховуючи пандемію, коли будинки для літніх людей були ізольовані, такий варіант виявився порятунком від самотності.

Нагадаємо, глава Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що Tesla Bot зможуть стати унікальними особистостями та дружити з людьми.

За словами бізнесмена, згодом робот, якого придбає людина, зможе розвинутись у відповідну власнику особистість і стати йому товаришем.