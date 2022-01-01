Маск розкрив незвичайні здібності роботів Tesla

Роботи Tesla Bot зможуть стати унікальними особистостями та дружити з людьми

Глава Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що Tesla Bot зможуть стати унікальними особистостями та дружити з людьми. Його слова про незвичайні здібності роботів передає The Mirror.

За словами бізнесмена, згодом робот, якого придбає людина, зможе розвинутись у відповідну власнику особистість і стати йому товаришем.

При цьому він зазначив, що неправильно говорити про те, що люди «володітимуть» цими роботами.

Він розкрив подробиці про процес роботи над Tesla Bot: він іде поступово – насамперед роботів навчили робити нескладну роботу за людину. Наприклад, збирати овочі чи фрукти на фермах.

«Це те, чого ми прагнемо, щоб гуманоїдні роботи виконували роботу, яку необов'язково чи небезпечно робити людям», – зазначив Маск.

Він додав, що їх можна використовувати для рутинної роботи, що повторюється.

Журнал Time назвав чотирьох творців Covid-вакцин «Героями року». Також Ілон Маск був визнаний «Людиною року» за версією журналу Time.

Раніше газета Financial Times склала список найвпливовіших жінок року.

Ще стало відомо, хто потрапив у список «Bloomberg 50».