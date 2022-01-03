Apple уперше в історії досягла капіталізації понад $3 трлн

Компанія стала першою в світі із таким показником

Apple стала першою компанією в історії, вартість якої досягла $3 трлн. На цей момент інвестори чекали з кінця 2021 року. Про це пише the bell.

На першій у новому році торгової сесії на Нью-Йоркській біржі акції Apple подорожчали на 5%, подолавши заповітну позначку $182,86 за папір, за якого капіталізація компанії досягла $3 трлн.

Досі таке не вдавалося нікому в історії.

Згодом акції Apple трохи скоригувалися і коштують $182,4, що відповідає капіталізації $2,995 трлн.

Друга за капіталізацією компанія в США зараз – Microsoft ($2,51 трлн), третя – Amazon ($1.93 трлн). Tesla Ілона Маска коштує $1,13 трлн.

Як відомо, у кінці жовтня Microsoft обігнала Apple щодо ринкової капіталізації.

Нагадаємо, раніше експерти назвали найдорожчі у світі компанії 2021 року.

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