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    Apple уперше в історії досягла капіталізації понад $3 трлн

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    Акції Apple трохи скоригувалися - Apple уперше в історії досягла капіталізації понад $3 трлн
    Акції Apple трохи скоригувалися
    фото з відкритих джерел

    Компанія стала першою в світі із таким показником

    Apple стала першою компанією в історії, вартість якої досягла $3 трлн. На цей момент інвестори чекали з кінця 2021 року. Про це пише the bell.

    На першій у новому році торгової сесії на Нью-Йоркській біржі акції Apple подорожчали на 5%, подолавши заповітну позначку $182,86 за папір, за якого капіталізація компанії досягла $3 трлн.

    Досі таке не вдавалося нікому в історії.

    Згодом акції Apple трохи скоригувалися і коштують $182,4, що відповідає капіталізації $2,995 трлн.

    Друга за капіталізацією компанія в США зараз – Microsoft ($2,51 трлн), третя – Amazon ($1.93 трлн). Tesla Ілона Маска коштує $1,13 трлн.

    Як відомо, у кінці жовтня Microsoft обігнала Apple щодо ринкової капіталізації.

    Нагадаємо, раніше експерти назвали найдорожчі у світі компанії 2021 року.

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    Теги: США Tesla Apple Amazon Microsoft
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    Apple уперше в історії досягла капіталізації понад $3 трлн