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    У Сумах захисники України показали натовп взятих у полон росіян (відео)

    Вони приїхали, щоб вбивати українців - У Сумах захисники України показали натовп взятих у полон росіян (відео)
    Вони приїхали, щоб вбивати українців

    Російські окупанти масово здаються у полон

    Захисники України у Сумах зняли на відео велику кількість захоплених у полон російський окупантів.

    Нагадаємо, втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки. Про це розповів Генштаб.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 березня орієнтовно склали:

    • особового складу – понад 11 тис. осіб,
    • танків ‒ 290 од,
    • Бойових броньованих машин ‒ 999 од,
    • артилерійських систем –117 од,
    • РСЗВ – 50 од,
    • засоби ППО – 23 од,
    • літаків – 46 од,
    • гелікоптерів – 68 од,
    • автомобільної техніки - 454 од,
    • кораблі / катери – 3 од,
    • цистерн з ППМ – 60,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7,

    Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

    Теги: Росія Суми війна полон #stoprussia
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    У Сумах захисники України показали натовп взятих у полон росіян (відео)