  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Херсон знову вийшов на площі і скандує окупантам «додому!» (відео)

    Містяни продовжують чинити опір окупантам - Херсон знову вийшов на площі і скандує окупантам «додому!» (відео)
    Містяни продовжують чинити опір окупантам
    скріншот з відео

    Триває дванадцятий день відкритої війни Росії проти України

    Мешканці Херсона, який тимчасово захопили окупанти, знову зібрали масштабний протест.

    Людям не хочеться жити під російською окупацією і вони всіляко це демонструють. Десятки прапорів України і сотні людей, що скандують «Домой! Домой!».

    Сподіваємось, окупанти почують цей заклик і підуть з нашої країни.

    Нагадаємо, Зеленський нагородив орденом «За мужність» мерів міст, які відзначилися у боротьбі з окупантами.

    Українські міста, в які вдалося зайти окупантам, чинять ворогу просто фантастичний спротив та зупиняють його танки голими руками. Декілька міст проявили неймовірний героїзм, якому аплодує вся країна. Серед них і Херсон.

    Теги: окупанти війна протест Херсон #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Херсон знову вийшов на площі і скандує окупантам «додому!» (відео)