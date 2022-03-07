Херсон знову вийшов на площі і скандує окупантам «додому!» (відео)

Триває дванадцятий день відкритої війни Росії проти України

Мешканці Херсона, який тимчасово захопили окупанти, знову зібрали масштабний протест.

Людям не хочеться жити під російською окупацією і вони всіляко це демонструють. Десятки прапорів України і сотні людей, що скандують «Домой! Домой!».

Сподіваємось, окупанти почують цей заклик і підуть з нашої країни.

Нагадаємо, Зеленський нагородив орденом «За мужність» мерів міст, які відзначилися у боротьбі з окупантами.

Українські міста, в які вдалося зайти окупантам, чинять ворогу просто фантастичний спротив та зупиняють його танки голими руками. Декілька міст проявили неймовірний героїзм, якому аплодує вся країна. Серед них і Херсон.