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    Економіка та фінанси

    Курс рубля за добу ще більше обвалився

    У Росії ще більше обвалився рубль - Курс рубля за добу ще більше обвалився
    У Росії ще більше обвалився рубль
    фото з відкритих джерел

    За долар просять 138 рублів

    На міжнародних торгах вранці, 7 березня, російська національна валюта обвалилась ще більш ніж на 10% – до 138 рублів за долар. Про це повідомляє The Bell.

    Це сталося на новинах, що США всерйоз розглядають варіант ембарго на імпорт нафти з Росії. На цій же новині котирування Brent зашкалили за 130 доларів за барель.

    Адміністрація США всерйоз розглядає варіанти ембарго, а також вивчає вплив цього заходу на внутрішній ринок. Масштаб і термін заборони російської нафти ще не визначено, але не виключено, що США підуть на цей крок самостійно, без більш залежної від російської нафти Європи.

    Нагадаємо, ціна газу в Європі побила рекорд 2008 року.

    Теги: курс валют США ембарго імпорт ринок рекорд #stoprussia
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    Курс рубля за добу ще більше обвалився