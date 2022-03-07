Курс рубля за добу ще більше обвалився

За долар просять 138 рублів

На міжнародних торгах вранці, 7 березня, російська національна валюта обвалилась ще більш ніж на 10% – до 138 рублів за долар. Про це повідомляє The Bell.

Це сталося на новинах, що США всерйоз розглядають варіант ембарго на імпорт нафти з Росії. На цій же новині котирування Brent зашкалили за 130 доларів за барель.

Адміністрація США всерйоз розглядає варіанти ембарго, а також вивчає вплив цього заходу на внутрішній ринок. Масштаб і термін заборони російської нафти ще не визначено, але не виключено, що США підуть на цей крок самостійно, без більш залежної від російської нафти Європи.

Нагадаємо, ціна газу в Європі побила рекорд 2008 року.