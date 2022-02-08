«Україна буде завжди вільною»: діаспора в США підтримала рідну державу (відео)
У людей на плакатах було написано «Путін, забери руки геть від України»
У кількох містах Каліфорнії цими вихідними відбулися демонстрації на підтримку України.
З гаслом «Україна буде завжди вільною», на вулиці вийшли сотні українців, передає Голос Америки.
Вони висловили підтримку Батьківщині в часи загрози війни з Росією.
Так, у Лос-Анджелесі на вулиці вийшло більше сотні представників української діаспори. Люди зібралися біля державних установ, на одному з найбільш жвавих перехресть міста.
«Ми виступаємо проти російської агресії. Україна є мирною і демократичною країною», – заявив учасник мітингу, Михайло Лаврись.
До акцій приєднались білоруси, грузини і литовці.
«Україна проходить через теж саме захоплення, що і Грузія. Тому ми тут, аби підтримати наших братів та сестер. І сказати, що США можуть зробити ще більше, щоб підтримати українську незалежність», – розповів представник грузинської діаспори, Джордж Патріашвілі.
Нагадаємо, нещодавно у Ризі пройшла акція підтримки України. Її організувала спільнота українців та друзів України в Латвії.
У пікеті взяли участь двадцять активістів (заявлена кількість в умовах пандемії коронавірусу). Акція тривала близько години під українськими, латвійськими та навіть червоно-чорними прапорами.
Як відомо, Захід готує потужні санкції: що втратить Росія у разі вторгнення в Україну.