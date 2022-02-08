«Україна буде завжди вільною»: діаспора в США підтримала рідну державу (відео)

Підтримка з-за кордону дуже важлива

У людей на плакатах було написано «Путін, забери руки геть від України»

У кількох містах Каліфорнії цими вихідними відбулися демонстрації на підтримку України.

З гаслом «Україна буде завжди вільною», на вулиці вийшли сотні українців, передає Голос Америки.

Вони висловили підтримку Батьківщині в часи загрози війни з Росією.

Так, у Лос-Анджелесі на вулиці вийшло більше сотні представників української діаспори. Люди зібралися біля державних установ, на одному з найбільш жвавих перехресть міста.

«Ми виступаємо проти російської агресії. Україна є мирною і демократичною країною», – заявив учасник мітингу, Михайло Лаврись.

До акцій приєднались білоруси, грузини і литовці.

«Україна проходить через теж саме захоплення, що і Грузія. Тому ми тут, аби підтримати наших братів та сестер. І сказати, що США можуть зробити ще більше, щоб підтримати українську незалежність», – розповів представник грузинської діаспори, Джордж Патріашвілі.

Нагадаємо, нещодавно у Ризі пройшла акція підтримки України. Її організувала спільнота українців та друзів України в Латвії.

У пікеті взяли участь двадцять активістів (заявлена кількість в умовах пандемії коронавірусу). Акція тривала близько години під українськими, латвійськими та навіть червоно-чорними прапорами.

Як відомо, Захід готує потужні санкції: що втратить Росія у разі вторгнення в Україну.

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