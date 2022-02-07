Байден зробив важливу заяву щодо «Північного потоку-2»

Байден: Якщо Росія вторгнеться в Україну, то «Північний потік-2» припинить своє існування

Байден зауважив, що найбільше часу вони з Шольцом виділили на обговорення ситуації навколо України

Якщо Росія вторгнеться в Україну, «Північного потоку-2» не стане. Про це заявив президент США Джо Байден після час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 7 лютого у Вашингтоні.

«Якщо Росія вторгнеться, тобто танки або війська знову перетинатимуть кордони України, тоді більше не буде «Північного потоку-2«. Ми покладемо йому край», — заявив Джо Байден.

Байден зауважив, що найбільше часу вони з Шольцом виділили на обговорення ситуації навколо України.

За словами американського президента, Вашингтон та Берлін синхронно працюють, аби стримувати російську агресію в Європі, а також для вирішення «викликів, що походять з Китаю».

«Головною темою нашого порядку денного була єдина реакція на стримування загроз з боку Росії щодо України», – пояснив політик. Й додав, що США разом з Німеччиною та іншими союзниками активно працюють, аби врегулювати обстановку за допомогою дипломатії.

У свою чергу Олаф Шольц зазначив, що Німеччина не має відмінностей зі США у підходах до санкційної політики. При цьому глава німецького уряду відмовився прямо відповідати на питання щодо закриття проекту «Північний потік-2».

До слова, раніше вже лунали заяви з боку США, що «Північний потік-2» є важелем впливу на Росію.

Також стало відомо, що буде з «Північним потоком-2», якщо він не пройде сертифікацію.

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