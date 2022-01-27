США пояснили, що буде з «Північним потоком-2» у разі вторгнення РФ в Україну

Остаточна реалізація проєкту є для США, Німеччини та трансатлантичної спільноти важелем на Росію

Російський газопровід «Північний потік–2» не буде працювати, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну. Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс в ефірі Національного громадського радіо.

«Якщо Росія так чи інакше вторгнеться в Україну, «Північний потік-2» не просуватиметься вперед, і ми хочемо бути дуже чіткими щодо цього», – сказав Прайс.

Він зазначив, що газ зараз не проходить через «Північний потік-2», і це важливо, тому що це означає, що газопровід зараз не працює.

«Для нас це важіль. Це важіль для Німеччини. Це важіль для трансатлантичного співтовариства, оскільки газ не надходить. Щоб було зрозуміло, це не важелі впливу для Володимира Путіна», – додав він.

Додамо, що США готуються замінити Росію на європейському газовому ринку.

Раніше віцеканцлер Німеччини, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек підтримав рішення федерального уряду не втручатися у питання про затвердження суперечливого газопроводу «Північний потік-2» і розглядати його виключно в юридичній площині.

До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку-2». Раніше німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2».

Також віце-канцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою.

Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

Також відомо, що Росія залишиться без компенсації за газопровід «Північний потік-2» у разі, якщо німецький регулятор визнає його невідповідним правовим нормам Європейського Союзу.

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