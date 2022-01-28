Медведєв заявив, що у разі заборони операцій у доларах та євро Росія просто більше підтримуватиме китайську економіку

Ви можете з Туреччиною розраховуватись у лірах. А що ви робитимете з лірами, якщо вам знадобиться купити іноземне обладнання?

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Фантазер, ты меня называла...

Зампредседателя Совета Безопасности Эрэфии Дмитрий Медведев заявил, что в случае запрета операций в долларах и евро Россия просто будет больше поддерживать китайскую экономику. Прозвучало в стиле «Баксов нет, но вы держитесь».

На юанях не стоит останавливаться. Можно перейти на рупии, метикалы или тугрики. Или теньге. Этому дремучему профану все же стоило сначала думать, прежде чем глупость ляпать. В действительности вынужденный отказ от расчетов в долларах (и тем более одновременно в долларах и евро) был бы вовсе не таким безболезненным, как пытается представить Медведев. И это ему же уже объяснял директор Центра конъюнктурных исследований Института статисследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович:

«Расчеты по большинству товаров сейчас происходят именно в долларах. Биржевые товары, в именно, нефть, также завязаны на американской валюте, а это значительная статья доходов бюджета. <…>

Есть еще банковская система, та же SWIFT, которая производит эти платежи и работает не просто в долларах, а через банки США. И мы приняли эту систему, и весь мир принял.

Вы можете с Турцией рассчитываться в лирах. Но что вы будете делать с этими лирами, если вам понадобится, например, купить иностранное медицинское оборудование?»

В общем, Димон иди спать, а не смеши мир. Это у тебя получается лучше всего. ))

Джерело: блог Борислава Берези

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