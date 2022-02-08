У США дикий ведмідь вирішив «перезимувати» у людей під ґанком (фото)

Жителі будинку були шоковані неочікуваним сусідом

У Конектикуті, мешканці приватного будинку раптово отримали нову «хатню» тваринку. Під їх сходами оселився дикий ведмідь. Схоже, що це місце йому найбільше припало до душі для зимової сплячки.

«Вчора ходив у гості до брата та його дружини. Хотілося побачити їхнього нового мешканця на зиму. Цей великий хлопчик вирішив зробити під їхнім ґанком свій будинок для зимової сплячки. Мій брат та його дружина зв'язалися з владою і було ухвалено рішення залишити ведмедя там, де він перебуває.

Він виглядає здоровим і нікому не загрожує небезпека, тому може залишатися безкоштовно, поки не піде сам. Це було ще те видовище − побачити, як він там спить. Було дивно, коли ведмідь дивиться на тебе, а потім знову засинає», − написано в дописі місцевої групи дикої природи.

За словами адміністрації групи, місто та район не вказують переважно тому, аби люди не ходили подивитись на хижака.

Нагадаємо, нещодавно у зоопарку в Ташкенті молода жінка на очах у публіки скинула маленьку дівчинку у вольєр до ведмедя.

Кавказький бурий ведмідь Зузу, лежачи у своєму вольєрі, стежив за діями жінки, яка перекинула дівчинку через металеву огорожу. Попри спроби відвідувачів та співробітників зоопарку, зупинити жінку не вдалося, вона таки скинула дитину вниз до хижака.

До слова, білка з Уельсу тримала у страху все місто, покусавши 18 людей за 48 годин. Люди були настільки налякані агресивною поведінкою тварини, що боялися виходити з дому.