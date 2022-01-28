Росія втрачає десятки мільярдів доларів через власну агресію

Якщо Росія збанкрутує – війни не буде?

Стежимо за фондовим ринком РФ після кожного кроку наших союзників

«Заходи безпеки» США та Великої Британії, такі як заклик до власних громадян до евакуації з України, коштують Росії десятки мільярдів доларів через падіння фондового ринку та рубля.

Такі кроки наших союзників переконують інвесторів, що загроза війни зростає, і ті тікають з російських ринків.

Україна також втрачає, але на порядок менше. Проте перемоги без втрат не буває. Більше того, американці готові компенсувати нам ці втрати.

Держсекретар Ентоні Блінкен вже заявив про те, що США розглядають можливості підтримки української економіки, а Європа вже виділила нам 1,2 млрд євро.

Ситуація буває іноді не зовсім такою, як здається на перший погляд, і для того, щоб її зрозуміти, треба дивитися трошки ширше.

А тому не панікуємо і стежимо за фондовим ринком РФ після кожного кроку наших союзників.

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Джерело: блог Єгора Чернєва

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