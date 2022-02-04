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    «Росія − агресор!»: у Латвії пікетували посольство Росії (фото)

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    Росії дали чітко зрозуміти, що про неї думають - «Росія − агресор!»: у Латвії пікетували посольство Росії (фото)
    Росії дали чітко зрозуміти, що про неї думають
    фото: facebook.com/tatjana.jelgava.3

    Українці по всьому світу намагаються підтримати рідну державу

    У Ризі пройшла акція підтримки України. Її організувала спільнота українців та друзів України в Латвії.

    «Не шукай миру в очах Путіна!», − заявляє керівник латвійського Товариства підтримки України (Ukrainas atbalsta biedriba) Тетяна Лазда.

    У пікеті взяли участь двадцять активістів (заявлена кількість в умовах пандемії коронавірусу). Акція тривала близько години під українськими, латвійськими та навіть червоно-чорними прапорами.

    Учасники тримали плакати з написами: «Зупиніть Путіна», «Росія забирайся додому», «Скажіть НІ російській війні в Україні» та інші.

    Не забули активісти й подякувати західним партнерам, які щедро надсилають Україні зброю.

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    «Росія − агресор!»: у Латвії пікетували посольство Росії (фото)
    «Росія − агресор!»: у Латвії пікетували посольство Росії (фото)
    «Росія − агресор!»: у Латвії пікетували посольство Росії (фото)
    «Росія − агресор!»: у Латвії пікетували посольство Росії (фото)
    «Росія − агресор!»: у Латвії пікетували посольство Росії (фото)
    «Росія − агресор!»: у Латвії пікетували посольство Росії (фото)
    «Росія − агресор!»: у Латвії пікетували посольство Росії (фото)
    «Росія − агресор!»: у Латвії пікетували посольство Росії (фото)
    фото: facebook.com/tatjana.jelgava.3

    Нагадаємо, нові санкції вдарять Росію по трьох напрямках. Глава МЗС Румунії розкрив деталі.

    До слова, МВФ підтримає країни, які постраждають у разі відключення Росії від Swift.

    Раніше президентка Єврокомісії допустила відключення Росії від Swift. Крім того, Європейський регулятор просить банки підготуватися до відключення Росії від Swift.

    Як відомо, Захід готує потужні санкції: що втратить Росія у разі вторгнення в Україну.

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    Теги: Росія акція Латвія українці посольство
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    «Росія − агресор!»: у Латвії пікетували посольство Росії (фото)