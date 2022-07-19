Українські військові потужно розгромили артилерію ворога (відео)

Вдалося знищити кілька артилерійських систем армії РФ

Українські військовослужбовці потужно розгромили артилерію противника та САУ. Відповідне відео опублікували воїни 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Позиції ворожої артилерії вдалося зафіксувати українській «пташці». Завдяки даним з повітря українські артилеристи влучно поцілили у позиції противника.

«Розгромили вщент! Спільна праця дала гарний результат! Бешкетники Сірка продовжують бити ка***ів!», – зазначили в пресслужбі бригади.

Вдалося знищити кілька артилерійських систем армії РФ та дороговартісну САУ.

Нагадаємо, розвідувальна група Головного управління розвідки «Кедр» провела спецоперацію у селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області, за результатами якої було знищено 36 російських військових.

Раніше британська розвідка оцінила розмір втрат російського окупаційного контингенту на українській війні. Як заявив голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін, за інформацією британських військових структур, Росія втратила на полях боїв в Україні уже більше 30% усього наступного потенціалу. Зокрема, зазначає генштаб Великої Британії, йдеться про 50 тис. убитих чи поранених військових, 1700 знищених танків та майже 4 тис. виведених з ладу бронемашин.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 18 липня українські захисники ліквідували 38 450 російських військових.