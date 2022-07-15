Десантники на сході розгромили танкову роту росіян (відео)

Розвідка помічала та фіксувала цілі, а потім їх утилізовувала артилерія та штурмові групи

ЗСУ в бою спалили бронетехніку та приблизно 70 росіян

Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ на східному фронті знищили дев’ять російських танків, сім одиниць бронетехніки та приблизно 70 російських загарбників. Про це пресслужба бригади повідомила у Facebook.

«13 липня ворог розпочав масовану атаку на українські позиції. Та ми були готові. Штурмовики 80 бригади, організувавши чітку тактичну взаємодію з іншими підрозділами ЗСУ та Нацгвардії cпільно підбили дев'ять російських танків (майже танкову роту!!!), сім одиниць іншої бронетехніки (БТР та БМП), один вантажний автомобіль та знищили приблизно 70 окупантів», – йдеться у повідомленні.

Військові додають, що громили ворожу техніку і піхоту підрозділи ЗСУ грамотно і злагоджено. Розвідка помічала та фіксувала цілі, а потім їх утилізовувала артилерія та штурмові групи за допомогою протитанкових ракетних комплексів «Стугна-П», «Джавелін», протитанкових керованих ракет NLAW та гранатометів РПГ-7, АТ-4.

«Знищення такої кількості техніки загарбників лише за один день – це звичайно не остаточна перемога ЗСУ, але суттєвий крок до її наближення», – зазначають десантники.

Нагадаємо, Генштаб оприлюднив втрати ворога: знищено 38 тис. окупантів.

Триває 142 доба повномасштабної війни з РФ. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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