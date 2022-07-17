Росія втратила уже третину армії вторгнення, – генштаб Британії

Російська армія, яка вторглася на територію України, втратила уже більше третини наступального потенціалу. Британські військові упевнені у перемозі України

Збройні сили абсолютно упевнено переможуть рашистських окупантів

Британська розвідка оцінила розмір втрат російського окупаційного контингенту на українській війні. Про це голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив на недільному ранковому шоу BBC One.

За інформацією британських військових структур, Росія втратила на полях боїв в Україні уже більше 30% усього наступного потенціалу.

Зокрема, зазначає генштаб Великої Британії, йдеться про 50 тисяч убитих чи поранених військових, 1700 знищених танків та майже 4 тисячі виведених з ладу бронемашин.

Тоні Радакін заявив, що такі втрати дають абсолютну упевненість Збройним силам України у перемозі в цій війні.

Очільник комітету начальників штабів упевнений, що Україна поверне усі свої території на власних, а не російських умовах.

«Росія зазнає невдачі в усіх цих амбіціях, Росія є менш могутньою державою, ніж це було на початку лютого», – наголосив Радакін, згадавши, що окупанти планували за місяць захопити великі міста в Україні, посіяти розкол в українському суспільстві та тиснути цим на НАТО.

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, британська розвідка заявила, що рашисти зміцнюють оборонні позиції на півдні України.

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