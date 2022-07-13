Himars розгромили військову частину і склад боєприпасів окупантів (відео)

У Луганську палали ворожі об’єкти

Українські військові за допомогою американських реактивних систем залпового вогню Himars знищили в Луганську військову частину і склад боєприпасів російських окупантів. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у Facebook.

«За своєю традицією російські війська розмістили в Луганську одночасно військову частину і склад боєприпасів. Наслідки цього жесту доброї волі я навіть не беруся уявити. «Другу армію світу» переробляє у двохсоту маленький, симпатичний Himars», – написав він.

Нагадаємо, Himars нищить окупантів: росіяни зазнали великих втрат на Донеччині.

Тим часом системи Himars, які працюють на передовій, довели до паніки пропагандистів РФ.

Як відомо, американські Himars вже знищують російських окупантів. Раніше з'явилися перші кадри. Система випускає до шести ракет за раз або одну балістичну ракету.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше повідомив, що союзники вже передали Збройним силам України дев'ять американських ракетних систем Himars та аналогічних комплексів. Однак для серйозного контрнаступу наші військові потребують ще десятки.

Додамо, що США анонсували ще один пакет озброєнь для України на суму $400 млн, включаючи чотири нові системи Himars.

У Пентагоні зазначили, що Україна почала здійснювати ефективні локалізовані контрнаступи. Тим часом на п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення в Україну Росія сильно відстала від свого графіка в наступі на Донбас.