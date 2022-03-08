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    Українські жінки «подарували» останній день життя окупантам (відео)

    Окупантам треба лише тікати - Українські жінки «подарували» останній день життя окупантам (відео)
    Окупантам треба лише тікати
    скріншот з відео

    Триває 13 день відкритої війни росії проти України

    Захисниці України, які нині боронять рідну землю, звернулися до російських жінок.

    «Жінки росії. Ваші чоловіки та сини підло, зі зброєю, зайшли на територію України.

    У Міжнародний жіночий день ми даруємо їм ще один день життя!

    Звертаюся до вас, жінки. Війна нікому не потрібна.

    Якщо ви хочете, щоб ваші чоловіки, брати чи сини залишились живими, подзвоніть їм. Вони мають негайно повертатись додому. Інакше їх смерть буде на ваших руках також»

    Нагадаємо, російські окупанти у Харкові розстріляли людей, які пробиралися в місцевий екопарк, щоб раз на три дні годувати тварин.

    Як повідомлялося, під Києвом, поблизу селища Білогородка, бійці полку «Азов» знищили російських загарбників та їхню техніку.

    За даними Генштабу ЗСУ, найближчим часом очікується активізація авіаційних ударів із боку окупантів.

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    Теги: окупанти ЗСУ армія війна жінка #stoprussia
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    Українські жінки «подарували» останній день життя окупантам (відео)