Мародери прикидаються працівниками відомих фірм

У військовий час люди мають бути особливо уважними

Для проникнення до осель українців мародери прикриваються фірмами надання послуг

Групи осіб можуть намагатися проникнути в будинки під виглядом співробітників мережі «Ланет» для ніби-то підключення інтернету. Про це повідомив своїх абонентів інтернет-провайдер та оператор кабельного телебачення «Ланет».

Групу людей, які таким чином намагалися проникнути до будинку, затримав підрозділ тероборони і після обшуку виявив зброю. Про зловмисників провайдера повідомили абоненти.

«Просимо вас бути максимально пильними до незнайомих людей! Адже мародери та диверсанти при спробах проникнення в будинки часто використовують легенди про комунальні служби чи відомі компанії зв’язку. Не пускайте у свої домівки підозрілих осіб, особливо якщо ви проживаєте в містах поблизу активних бойових дій. У таких містах ми не здійснюємо нових підключень у житлових будинках. Тому що концентруємо всі сили на підтримці роботи мережі, критичних ремонтах та забезпеченню Інтернет-зв’язку в критичних закладках та бомбосховищах», – наголосили у повідомленні.

У компанії наголосили, що співробітники завжди на робочих виїздах мають бути одягнуті у брендовану форму з позначками фірмового логотипу «Ланет». Вони завжди мають з собою посвідчення з фото, персональними даними та мокрою печаткою. То ж абоненти можуть легко перевірити інформацію щодо конкретного співробітника.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада України 3 березня ухвалила закон про посилення покарання за мародерство під час воєнного стану. Мародерство прирівняли до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою.

Зокрема, документ прирівнює мародерство до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою. Законом передбачено, що викрадення на полі бою речей, які є з вбитими чи пораненими (мародерство), карається позбавленням волі терміном від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, що в багатьох містах України спійманих мародерів примотують напівголими до стовпів.

Додамо, що за мародерство та спроби підняття цін в Охтирці будуть розстрілювати на місці.

Раніше повідомлялося, в Миколаєві спіймали мародера, який спробував пограбувати магазин. Чоловікові зняли штани та плівкою примотали до стовпа.

Також керівники парламентських фракцій виступають за посилення кримінальної відповідальності за мародерство. Відповідний проєкт 3 березня зареєстровано у Верховній Раді.