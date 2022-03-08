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    Мародери прикидаються працівниками відомих фірм

    У військовий час люди мають бути особливо уважними - Мародери прикидаються працівниками відомих фірм
    У військовий час люди мають бути особливо уважними
    фото з відкритих джерел

    Для проникнення до осель українців мародери прикриваються фірмами надання послуг

    Групи осіб можуть намагатися проникнути в будинки під виглядом співробітників мережі «Ланет» для ніби-то підключення інтернету. Про це повідомив своїх абонентів інтернет-провайдер та оператор кабельного телебачення «Ланет».

    Групу людей, які таким чином намагалися проникнути до будинку, затримав підрозділ тероборони і після обшуку виявив зброю. Про зловмисників провайдера повідомили абоненти.

    «Просимо вас бути максимально пильними до незнайомих людей! Адже мародери та диверсанти при спробах проникнення в будинки часто використовують легенди про комунальні служби чи відомі компанії зв’язку. Не пускайте у свої домівки підозрілих осіб, особливо якщо ви проживаєте в містах поблизу активних бойових дій. У таких містах ми не здійснюємо нових підключень у житлових будинках. Тому що концентруємо всі сили на підтримці роботи мережі, критичних ремонтах та забезпеченню Інтернет-зв’язку в критичних закладках та бомбосховищах», – наголосили у повідомленні.

    У компанії наголосили, що співробітники завжди на робочих виїздах мають бути одягнуті у брендовану форму з позначками фірмового логотипу «Ланет». Вони завжди мають з собою посвідчення з фото, персональними даними та мокрою печаткою. То ж абоненти можуть легко перевірити інформацію щодо конкретного співробітника.

    Як повідомляв «Главком», Верховна Рада України 3 березня ухвалила закон про посилення покарання за мародерство під час воєнного стану. Мародерство прирівняли до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою.

    Зокрема, документ прирівнює мародерство до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою. Законом передбачено, що викрадення на полі бою речей, які є з вбитими чи пораненими (мародерство), карається позбавленням волі терміном від п’яти до десяти років.

    Нагадаємо, що в багатьох містах України спійманих мародерів примотують напівголими до стовпів.

    Додамо, що за мародерство та спроби підняття цін в Охтирці будуть розстрілювати на місці.

    Раніше повідомлялося, в Миколаєві спіймали мародера, який спробував пограбувати магазин. Чоловікові зняли штани та плівкою примотали до стовпа.

    Також керівники парламентських фракцій виступають за посилення кримінальної відповідальності за мародерство. Відповідний проєкт 3 березня зареєстровано у Верховній Раді.

    Теги: телебачення війна закон викрадення пограбування населення
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    Мародери прикидаються працівниками відомих фірм