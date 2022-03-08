Повний перелік нових санкцій США проти Росії

Байден: «Україна ніколи не буде захоплена Путіним. Він може захопити одне місто, але не зможе захопити всю країну»

Нова промова Байдена: додаткові сакції проти РФ і її олігархів

Президент США Джо Байден сьогодні виступив із промовою щодо запровадження нового пакету санкцій проти Росії та підтримки України.

По-перше, Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.

«Ми забороняємо весь імпорт російської нафти, газу та енергії. Це означає, що російська нафта більше не буде прийматися у портах США», – підкреслив Байден і додав, що рішення про заборону імпорту російських нафти та газу вдарить і по самих США, але у Вашингтоні вважають, що мають зробити цей крок.

По-друге, президент США заявив, що міністерство юстиції створило робочу групу, яка розслідує діяльність російських олігархів.

«Ми розслідуємо і виявляємо місцеперебування їхніх яхт, літаків, розкішних апартаментів, щоб ці люди не мали зиску від путінської війни. Одна яхта була більше 400 футів (120 метрів - ред.) завдовжки. Це – мільйони доларів», – сказав Байден.

По-третє, Байден закликав Конгрес США ухвалити пакет допомоги Україні у розмірі $12 млрд - тоді як раніше йшлося про $10 млрд.

«Ціна російської агресії є високою. Але очевидно, що Україна не поступиться. Якщо ми не будемо протистояти нападам Путіна зараз, то ситуація стане лише гіршою. Ми мусимо підтримати український народ. Я закликаю Конгрес ухвалити пакет на 12 мільярдів доларів на підтримку України», – сказав президент США.

Байден також заявив, що президенту-країни агресорки Володимиру Путіну не вдасться перемогти Україну.

«Україна ніколи не буде захоплена Путіним. Він може захопити одне місто, але не зможе захопити всю країну», – підкреслив він.

Нагадаємо, 6 березня відбулася чергова телефонна розмова президента України Володимира Заленського із президентом США Джо Байденом. Головна тема – як змусити Росію зупинити війну проти України.