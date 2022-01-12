В окупованому Криму зібрали кошти для місцевих активістів (відео)

Присутні подякували громадськості за підтримку та допомогу в сплаті адміністративних штрафів

Кримськотатарська спільнота виплатила штраф, який було присуджено п'ятьом чоловікам

П'ятеро кримськотатарських активістів та журналістів внесли оплату адміністративних штрафів, які їм допомогли зібрати мешканці півострова за допомогою ініціативи «Кримський марафон».

Як повідомляє «Кримська солідарність», Абляким Мензатов та Ескендер Джелялов не були допущені на відкритий судовий процес, де оголошувався вирок чотирьом учасникам «третьої Бахчисарайської групи» Хізб-ут-Тахрір 29 жовтня 2021 року.

Пізніше на них склали адміністративний протокол у частині 5 статті 20.2 КоАП РФ («Порушення учасником громадського заходу встановленого порядку проведення зборів»), а суд виписав штраф у вигляді 15 і 10 тисяч рублів.

Кореспонденти Длявер Ібрагімов та Руслан Параламов приїхали на висвітлення відкритого судового засідання щодо «Червоногвардійської групи» справи Хізб ут-Тахрір 25 жовтня.

Їх, як і родичів, не пустили туди, після чого було затримано силами ОМОНу.

Чоловіки за рішенням суду отримали штраф у вигляді 10 тисяч рублів. «Ми не згодні з цими адміністративними штрафами і завжди це заперечуватимемо!» − Передав Ібрагімов.

Журналіст Айдер Кадиров заплатив штраф у розмірі 5 тисяч рублів за перебування на стихійних зборах кримських татар четвертого вересня у Сімферополі біля будівлі ФСБ.

Присутні подякували громадськості за підтримку та допомогу в сплаті адміністративних штрафів.

Нагадуємо, що «Кримський марафон» − це громадська ініціатива, яка розпочалася в Криму з ініціативи «Кримської солідарності» влітку 2017 року, коли російські силовики застосували новий вид тиску на активістів: проти громадян, які збираються підтримати своїх співвітчизників під час обшуків, почали порушувати адміністративні справи за участь у «несанкціонованому мітингу».