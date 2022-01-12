Арешт Порошенка в аеропорту? Адвокати зробили важливу заяву

Юристи наголосили – жодних законних підстав для затримання Петра Порошенка немає

Адвокати експрезидента Петра Порошенка вимагають від правоохоронної системи повернутися у правове русло і призначити судове засідання на 17 січня, коли лідер «Європейської солідарності» повернеться в Україну. Про це вони заявили під час брифінгу, повідомляє пресслужба політсили.

Адвокати наголосили – жодних законних підстав для затримання Петра Порошенка немає.

«Всім відомо, що Петро Порошенко прибуває в Україну 17-го о 9 ранку. І ми знаємо – цю інформацію чомусь приховує Офіс Генерального прокурора, чомусь приховує Печерський суд – що існує ухвала про затримання Петра Порошенка з метою його доставки до суду, існує клопотання Офісу генерального прокурора про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу», – повідомив адвокат Ігор Головань.

«Ми зі свого боку сьогодні звернулися до Печерського суду з клопотанням офіційно стосовно того, що відповідно до КПК народного депутата про розгляд подібних клопотань має бути завчасно повідомлено. Тому ми вимагаємо від Печерського суду призначити судове засідання на 17 січня 2022 року для того, щоб забезпечити можливість Петру Порошенку по прибуттю в Україну прибути до суду і взяти участь у судовому засіданні», – зазначив Головань.

Також адвокати наголошують, що жодних підстав для примусової доставки Петра Порошенка до суду або його затримання відповідно до закону не існує.

«Тому що він знаходився у подорожі за межами України, і одразу по прибуттю в Україну він не тільки готовий, але й вимагає від слідчого судді призначити судове засідання і надати йому можливість у цьому судовому засіданні взяти участь», – наголосив адвокат.

Захисник Порошенка Ілля Новіков також нагадав, що після скасування депутатської недоторканості в народного депутата відповідно до закону залишається гарантія захисту – це його безпосередня участь в судовому засіданні.

«Це норма, яка захищає не депутата, вона захищає суспільство від того, щоб діюча влада не здійснювала політичних репресій щодо опозиції шляхом кримінального провадження… Наразі вже оголошено, що о 9 ранку 17 січня Порошенко повертається до Жулян. Ми знаємо, що багато людей має намір його зустрічати», – говорить Новіков.

Він також зазначив, що за ті процесуальні порушення, на які Офіс президента змусив піти прокурорів, слідчих та суддів, обов’язково настане відповідальність.

«Ми знаємо, що ви нахабні, свавільні, ви напевне в клопотанні про обрання запобіжного заходу напишете, що Порошенко, якщо суд не помістить його під варту, обов’язково втече за кордон. Знаючи прекрасно, що він повертається звідти, щоб відкрито з вами спілкуватися в суді і захищатися. Ви все одно так напишете, але принаймні якщо ви призначите це засідання на 17 січня, ту дату, коли Порошенко повертається, в суспільства не буде підстав вважати, що це шоу «Порошенко в кайданах», яке ви вже плануєте в Жулянах. Принаймні не буде цього ганебного шоу. А буде щось на зразок цивілізованої дискусії у судовій залі. Ми сподіваємось, що ви нас почуєте, бо якщо ні, наслідки будуть значно гіршими», – застеріг представників влади Ілля Новіков.

Сьогодні Порошенко дав пораду Зеленському, як зекономити бюджетні кошти.

До слова, суддю, яка арештувала майно Порошенка, внесли до бази «Миротворець».

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва вирішив накласти арешт на майно Петра Порошенка. Окрім майна політика, заарештували активи «Прямого» та «5 каналу».

Також лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня.

Колишні народні депутати і учасники дисидентського руху, звернулися до президента Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

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