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    Скільки росіян готові відправити дітей на війну з Україною? Неочікувані результати опитування

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    5% учасників опитування готові відправити власних дітей воювати проти України - Скільки росіян готові відправити дітей на війну з Україною? Неочікувані результати опитування
    5% учасників опитування готові відправити власних дітей воювати проти України
    фото: 24tv.ua

    Лише 3% учасників опитування вагаються з відповіддю

    На сайті російської радіостанції «Эхо Москвы» з’явилося опитування суспільної думки, присвячене можливому повномасштабному вторгненню російських військ в Україну.

    Станом на 21 грудня на запитання: «Чи хотіли б ви відправити своїх дітей на війну з Україною?» вже відповіли майже 15 тис. людей.

    Наразі 13 620 росіян, або 91% від загальної кількості опитаних ставиться до ідеї відправки власних дітей на війну із сусідньою країною негативно.

    Також 5%, або 809 людей, схвалюють цю ідею і готові відправити своїх дітей воювати проти українців. Ще 3%, або 482 людини, вагаються із відповіддю.

    Опитування організував автор та ведучий програми «Час Бєлковського», відомий російський політолог Станіслав Бєлковський, який також запропонував для «атаки на Україну» організувати в РФ спецзагін «Мажор» із бодай 500 бійців, якими стали б діти російських міністрів, вищих чиновників, депутатів Держдуми та великих бізнесменів.

    За його словами, так, «багато учасників цього спецпідрозділу загинуть. Але вони загинуть за Батьківщину, і тому їхні батьки особливо пишатимуться ними, як вони, напевно, і хочуть».

    Варто зазначити, що хоча радіостанція «Эхо Москвы» входить до російської медіакомпанії «Газпром-медіа», більшість її аудиторії складають слухачі ліберальних поглядів, тож вважати дане опитування репрезентативним не слід.

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    Теги: Росія соцопитування війна радіо
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    Скільки росіян готові відправити дітей на війну з Україною? Неочікувані результати опитування