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    Думки вголос

    У Росії не можуть не красти: то Крим, то автомат, то ідея для постера

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Росії крадуть у всіх - У Росії не можуть не красти: то Крим, то автомат, то ідея для постера
    У Росії крадуть у всіх

    Злодій – він і є злодій

    Мовою оригіналу

    В России воруют у всех. Авторы российской комедии «Елки 8» украли идею для постера к своему фильму у норвежского фотографа Стига Ховарда Дирдала.

    Норвежец, который сделал эту рождественскую открытку еще в 2015 году, уже публично заявил: «Я думаю, что это плагиат. Легко заметить, что кто-то черпал вдохновение из моей картины. Они даже скопировали розовые блестки».

    В общем, ворье – оно и есть ворье. У кого-то украдут идею для постера, у кого-то схему автомата, а у кого-то Крым.

    Видимо не могут не воровать. Клептоманы, хреновы.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Росія скандал
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    У Росії не можуть не красти: то Крим, то автомат, то ідея для постера