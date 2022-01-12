У Росії не можуть не красти: то Крим, то автомат, то ідея для постера

У Росії крадуть у всіх

Злодій – він і є злодій

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В России воруют у всех. Авторы российской комедии «Елки 8» украли идею для постера к своему фильму у норвежского фотографа Стига Ховарда Дирдала.

Норвежец, который сделал эту рождественскую открытку еще в 2015 году, уже публично заявил: «Я думаю, что это плагиат. Легко заметить, что кто-то черпал вдохновение из моей картины. Они даже скопировали розовые блестки».

В общем, ворье – оно и есть ворье. У кого-то украдут идею для постера, у кого-то схему автомата, а у кого-то Крым.

Видимо не могут не воровать. Клептоманы, хреновы.

Джерело: блог Борислава Берези

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