У Росії не можуть не красти: то Крим, то автомат, то ідея для постера
Злодій – він і є злодій
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В России воруют у всех. Авторы российской комедии «Елки 8» украли идею для постера к своему фильму у норвежского фотографа Стига Ховарда Дирдала.
Норвежец, который сделал эту рождественскую открытку еще в 2015 году, уже публично заявил: «Я думаю, что это плагиат. Легко заметить, что кто-то черпал вдохновение из моей картины. Они даже скопировали розовые блестки».
В общем, ворье – оно и есть ворье. У кого-то украдут идею для постера, у кого-то схему автомата, а у кого-то Крым.
Видимо не могут не воровать. Клептоманы, хреновы.
Джерело: блог Борислава Берези