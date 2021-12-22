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    Данілов: біля кордонів України зібралися понад 120 тис. російських військових

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    За оцінками РНБО, біля кордонів України на відстані 200 км знаходиться 122 тисячі російських бійців - Данілов: біля кордонів України зібралися понад 120 тис. російських військових
    За оцінками РНБО, біля кордонів України на відстані 200 км знаходиться 122 тисячі російських бійців
    архівне фото з відкритих джерел

    Данілов відзначив, що ситуація з 2014 року біля кордонів ніколи не була спокійною

    Біля кордонів України на відстані 200 км знаходиться 122 тисячі російських військових, на відстані 400 км – 143,5 тисячі. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, пише «Укрінформ».

    «Те, що стосується безпосередньо кількості військ… На сьогоднішній день те, що ми бачимо, це 122 тисячі знаходиться на 200 км і 143 тис. 500 військових Російської Федерації – на відстані 400 км в цьому радіусі від нашого кордону», – повідомив Данілов.

    Він вкотре відзначив, що ситуація з 2014 року біля кордонів ніколи не була спокійною, але президент та вище військове керівництво країни тримає ситуацію на контролі.

    «Ми розуміємо, що там відбувається, і у разі загострення, – це не може відбутися миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні, для цього треба готуватись, – все це ми відслідковуємо», – запевнив секретар РНБО.

    Данілов також нагадав, що з 1 січня 2022 року набуває чинності закон «Про основи національного спротиву», що дозволить посилити обороноздатність країни.

    «У нас додатково з’являються ресурси, і територіальна оборона, за необхідності, дасть обов’язково відсіч агресору. Зброю треба тримати змащеною. Бажано нею не користувались, але за необхідності всі громадяни знають що треба робити», – наголосив секретар РНБО.

    Раніше сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

    До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

    У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

    Теги: РНБО Міноборони РФ військові Україна кордон Олексій Данілов
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    Данілов: біля кордонів України зібралися понад 120 тис. російських військових