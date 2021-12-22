Данілов: біля кордонів України зібралися понад 120 тис. російських військових

Данілов відзначив, що ситуація з 2014 року біля кордонів ніколи не була спокійною

Біля кордонів України на відстані 200 км знаходиться 122 тисячі російських військових, на відстані 400 км – 143,5 тисячі. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, пише «Укрінформ».

«Те, що стосується безпосередньо кількості військ… На сьогоднішній день те, що ми бачимо, це 122 тисячі знаходиться на 200 км і 143 тис. 500 військових Російської Федерації – на відстані 400 км в цьому радіусі від нашого кордону», – повідомив Данілов.

Він вкотре відзначив, що ситуація з 2014 року біля кордонів ніколи не була спокійною, але президент та вище військове керівництво країни тримає ситуацію на контролі.

«Ми розуміємо, що там відбувається, і у разі загострення, – це не може відбутися миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні, для цього треба готуватись, – все це ми відслідковуємо», – запевнив секретар РНБО.

Данілов також нагадав, що з 1 січня 2022 року набуває чинності закон «Про основи національного спротиву», що дозволить посилити обороноздатність країни.

«У нас додатково з’являються ресурси, і територіальна оборона, за необхідності, дасть обов’язково відсіч агресору. Зброю треба тримати змащеною. Бажано нею не користувались, але за необхідності всі громадяни знають що треба робити», – наголосив секретар РНБО.

Раніше сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.