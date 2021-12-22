Якщо завтра війна? Кияни розказали, чи готові йти на фронт

Чи боїтесь ви війни і як діятимете в разі мобілізації

Останні місяці західні ЗМІ оприлюднили низку доказів того, що Росія готується до вторгнення в Україну. Розвідки США, Великої Британії попереджають про ймовірність гарячої війни на Сході Європи свої уряди. Дійшло до того, що вчора посольство США в Україні закликало своїх громадян не подорожувати в Україну через «загрозу з боку Росії, що зросла». У посольстві нагадали про те, що «Росія планує масштабні військові дії проти України», і додали, що ситуація з безпекою вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму і на території ОРДЛО є непередбачуваною і може раптово погіршитися.

«Громадяни США, які вирішили поїхати в Україну, мають знати, що військові дії Росії в Україні серйозно вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги, зокрема допомогу громадянам США, які залишають Україну», – йдеться в повідомленні.

Тим часом український уряд не помічає цієї паніки і випромінює спокій. Жодних тривожних заяв представники української влади в останні тижні не озвучували. Виняток трапився цього тижня. Столична влада несподівано оголосила про проведення навчальної евакуації. Щоб підготувати населення до можливої атаки з боку Росії, в столиці вмикатимуть навчальні сирени. Поки ж міська влада лише тестує систему сповіщення, «Главком» поцікавився людей на вулиці: готуються вони до війни чи до Нового року?

Автор: Андрій Яковин





Георгій, 29 років, працівник ІТ сфери зауважив, що війни йому звісно не хочеться і йти на фронт він не готовий. «В мене зараз рідні, котрі потребують допомоги, тому не впевнений, що можу собі дозволити їх залишити без фінансової підтримки. Звісно, що війна прийде в мій дім, то виходу не буде», – зазначив він

Сергій, 29 років, будівельник, запевнив, що готовий, взяти зброю і піти захищати Батьківщину: «Війна страшна, але коли потрібно – тоді потрібно»

Сергій, 35 років, логіст, теж готовий іти на фронт: «Тому що це мій дім, і його потрібно захищати. Більше за свою сім’ю, ніж за державу»

Сергій, 23 роки, підприємець зазначив, що не володіє достатньою кількістю інформації, щоб знати буде війна. Проте він поділився своїм відчуттям: «Я не думаю, що це буде».

Нагадаємо, Департамент молоді та спорту Києва повідомив, що 29 грудня в Києві буде проведено перевірку готовності територіальної системи. В ексклюзивному коментарі «Главкому» заступник голови Київської міськдержадміністрації з питань самоврядування Андрій Крищенко заспокоїв: 29 грудня – це дата закінчення підготовчих заходів щодо територіальної оборони і насправді в цей день у столиці не будуть вмикатися сирени під час перевірки готовності територіальної системи оповіщення.