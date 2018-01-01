В окупованому Севастополі сезон різдвяних концертів відкрив український «Щедрик»

Різдво в Криму

Увечері 6 січня, в окупованому Cевастополі, після вечірні у Покровському соборі, відкрили сезон різдвяних концертів. Хітом програми став «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича. Традиційно на Різдво кожен храм в Севастополі готує святковий концерт. Першим в цьому році в молитовному залі собору вирушив зведений хор з півчих,



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Окупований Севастополь, різдвяний концерт в в Покровському соборі, 6 січня 2018 рік

Різдво в Криму

Увечері 6 січня, в окупованому Cевастополі, після вечірні у Покровському соборі, відкрили сезон різдвяних концертів. Хітом програми став «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича.

Традиційно на Різдво кожен храм в Севастополі готує святковий концерт. Першим в цьому році в молитовному залі собору вирушив зведений хор з півчих, священиків і ветеранів. Крім «Щедрика», виконали твори Бортнянського, Моцарта, уривки з церковних служб.

Зведеним хором керував відомий в місті музикант Володимир Кім, якого глядачам представили як заслуженого артиста України. Після концерту керівник хору сказав, що не має наміру відмовлятися від почесного звання, даного йому Україною.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет привітав українців із Різдвом Христовим.

Джерело: Крим.Реалії